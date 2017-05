Schüsse in der Goslarer Altstadt

Goslar Schüsse in der Goslarer Altstadt: Laut Polizei haben sich zwei Personen aus dem Drogenmilieu am Dienstagnachmittag im Neuwerksgarten gestritten. Im Laufe des Streits habe einer der Streithähne eine Schreckschusswaffe gezogen und dreimal gefeuert. Verletzt wurde offenbar niemand, die Kontrahenten befinden sich in Polizeigewahrsam.