Mahnwache des Freundeskreises in Bad Lauterberg. Foto: Hose

Neuer Name für rechten Freundeskreis

Der als äußerst rechts geltende „Freundeskreis Thüringen/Niedersachsen“ hat sich in „Volksbewegung Niedersachsen“ umbenannt. Sprecher Jens Wilke kündigte im Internet die Kandidatur der neuen Gruppierung bei der Landtagswahl im Januar 2018 an. Die Thüringer Fraktion des „Freundeskreises“ heißt von nun an „Volksbewegung Thügida“.

Bei der vergangenen Kommunalwahl hatte Wilke in Göttingen auf der Liste der NPD kandidiert. Der „Freundeskreis“ steht wegen ausländerfeindlicher Äußerungen und nach Hausdurchsuchungen im Februar massiv in der Kritik.

Der „Freundeskreis“ hat in den vergangenen anderthalb Jahren im südlichen Niedersachsen und in Ostthüringen zahlreiche „Mahnwachen“ und sogenannte „Freiheitliche Bürgertreffs“ veranstaltet. Augenzeugen zufolge hetzten Redner dabei massiv gegen Ausländer und riefen zu Gewalt gegen Journalisten und missliebige Kommunalpolitiker auf.

Die Polizei hatte bei Unterstützern unter anderem Reizgas-Kartuschen, Schlagstöcke und eine Armbrust sichergestellt. epd