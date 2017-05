Student stirbt im Schwimmbad

Göttingen Ein 21-jähriger Student ist im Schwimmbecken des Instituts für Sportwissenschaften ums Leben gekommen. Wie die Polizei bestätigt, wurde der Körper des jungen Mannes am Freitag gegen 19.50 Uhr auf dem Grund des Beckens von anderen Schwimmern entdeckt. Diese und der Schwimmmeister zogen den Mann sofort aus dem Wasser und begannen mit der Reanimierung. Der Rettungsdienst brachte ihn kurz darauf in die Universitätsmedizin, wo der Student noch in der Nacht starb. Die Polizei hat Ermittlungen eingeleitet. „Wir haben aber keinerlei Hinweise auf Fremdverschulden oder eine Verletzung der Aufsichtspflicht“, so Polizeisprecherin Jasmin Kaatz. bb

