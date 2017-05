SEK durchsucht Wohnung in Bilshausen

Das Spezialeinsatzkommando (SEK) drang am Montagmorgen gegen 5 Uhr in die Wohnung eines 27-jährigen Bilshäusers ein. Ermittler des 2. Fachkommissariats der Polizeiinspektion Northeim/Osterode (PI) durchsuchten daraufhin das Mehrfamilienhaus an der Hauptstraße in Bilshausen, in dem der Tatverdächtige lebt.

Das SEK wurde hinzugezogen, da nicht ausgeschlossen werden konnte, dass der Tatverdächtige im Besitz einer Waffe ist. Seit mehreren Wochen ermittelt der Zentrale Kriminaldienst der PI gegen den 27 Jahre alten Mann. Ihm werden Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz, das Waffengesetz und Wohnungseinbruchsdiebstähle zur Last gelegt.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Göttingen wurde ein Durchsuchungsbeschluss für die Wohnung des 27-Jährigen erwirkt. Der Mann wurde nicht zu Hause angetroffen. Seine Wohnung wurde durchsucht und beweiserhebliche Gegenstände sichergestellt. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an.