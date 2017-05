Göttingen Der tot in der Leine bei Göttingen gefundene Mann ist ertrunken (wir berichteten). Das habe die Obduktion der Leiche ergeben, sagte Polizeisprecherin Jasmin Kaatz. „Wir gehen von einem Unglücksfall aus“, fügte sie an. Weitere Details, insbesondere wie lange der Körper im Wasser lag, müsse ein noch ausstehendes Gutachten ergeben, so Kaatz. us

