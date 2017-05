Plötzlich regnete es Blüten am ZOB in Duderstadt

Blütenregen am Duderstädter ZOB: 100-, 200- und 500-Euro-Banknoten wirbelten am Freitagabend plötzlich durch die Luft am Westerstieg. Darüber informierte jetzt die Polizei. Nach Zeugenaussagen fuhr ein Motorradfahrer mit seiner weißen Maschine auf dem Parkplatz zunächst nur „wild hin und her“. Dann ließ er im Vorbeifahren etwas fallen. Kurz danach flogen bereits die Geldscheine durch die Luft. Eine der anwesenden Jugendlichen nahm einen der 500-Euro-Scheine mit nach Hause, stellte dort aber fest, dass es sich schlichtweg um eine Blüte, also um Falschgeld, handelte.

Die Ermittler weisen noch einmal ausdrücklich darauf hin, dass die offensichtlichen Fälschungen nicht dafür geeignet seien, sie im offiziellen Zahlungsverkehr einzusetzen. Die Beamten haben die weiteren Ermittlungen in dem kuriosen Fall aufgenommen und ein Verfahren wegen des Verdachts der Geldfälschung eingeleitet. mel