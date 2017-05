Göttingen Polizei und Feuerwehr haben am Dienstagmorgen eine Leiche aus der Leine bei Göttingen geborgen. Über die Identität des Mannes mittleren Alters und die Todesursache gibt es noch keine Hinweise. Die Leiche, die zu weiteren Ermittlungen in die Göttinger Gerichtsmedizin gebracht wurde, hat laut Polizei offenbar nicht lange im Wasser gelegen. us

