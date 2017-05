Es fehlt an qualifiziertem Nachwuchs

Auch im April ist die Arbeitslosigkeit in Südniedersachsen gesunken und ging gegenüber dem Vormonat um 256 Personen oder 1,8 Prozent auf 14 109 Betroffene zurück. Gegenüber April 2016 waren damit 576 Menschen weniger arbeitslos gemeldet, was einem Rückgang von 3,9 Prozent entspricht. Die aktuelle Arbeitslosenquote beträgt 5,9 Prozent. Während das Arbeitsplatzangebot in den Landkreisen Göttingen und...