Vierter Helfer in Salafismus-Fall festgenommen

Zwei Monate nach der Festnahme eines Salafisten in Northeim (wir berichteten) hat die Polizei einen weiteren mutmaßlichen Unterstützer des Mannes gefasst. Spezialkräfte nahmen den 21-jährigen Deutschen am Freitagabend in Lindau widerstandslos fest, wie der Sprecher der Generalstaatsanwaltschaft...