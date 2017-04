NS-Opfer aus Rhumspringe erhält Stolperstein in Kassel

In Kassel wird am 23. Mai ein Stolperstein für die in Rhumspringe geborene Amalie Theresie Hesse, geborene Moneke, verlegt. Die Zeugin Jehovas ist im Dritten Reich Opfer der Nationalsozialisten geworden. Amalie Hesse heiratete 1910 im hessischen Wanfried Johann Hesse...