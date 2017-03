Leben in der Fachwerkstadt

Die öffentliche Konferenz „Das Fachwerk-Fünfeck lädt ein: Leben in der Fachwerk-Stadt“ findet am 31. März ab 13.30 Uhr im Alten Rathaus Einbeck statt. Ziel der Veranstaltung ist es, die Diskussion über die Zukunft, Bedürfnisse und Entwicklungspotenziale des Wohnens in den Innenstädten anzuregen. ...