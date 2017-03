Reuter: Güntzler verbreitet Fake-News

Ein Wechselbad der Gefühle hat offenbar der Bundestagsabgeordnete Fritz Güntzler (CDU) in der vergangenen Woche erlebt. Grund war seine Sorge, der Landkreis könnte bei der aktuellen Bundesförderung für schnelles Internet leer ausgehen. Am Donnerstag klagte Güntzler via Pressemitteilung, es sei ein...