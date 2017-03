Maskierter bedroht Spielhallenaufsicht mit Messer

Northeim Ein Unbekannter überfiel eine Spielhalle in der Northeimer Fußgängerzone und erbeutete mehrere Hundert Euro Bargeld. Die Aufsicht wurde verletzt.

Ein maskierter und mit einem Messer bewaffneter Mann hat am Montag gegen 2 Uhr eine Spielhalle in der Northeimer Fußgängerzone überfallen und mehrere Hundert Euro Bargeld erbeutet. Das teilte die Polizei jetzt mit.

Gegen 2 Uhr betrat der Täter die Spielhalle an der Breiten Straße/Ost durch den Haupteingang. Außer der Aufsicht war keine Person mehr da. Der Räuber bedrohte den 31-Jährigen mit einem Messer. Zudem hielt er ihm einen Zettel hin, auf dem eine Aufforderung zur Herausgabe von Bargeld stand. Da der Angestellte vermutlich nicht schnell genug reagierte, griff der Maskierte selbst in die Kasse und entnahm das Bargeld.

Vor seiner Flucht durch den Hinterausgang in Richtung der Hagenstraße versprühte der Täter Pfefferspray in der Spielhalle. Dabei wurde der 31-Jährige verletzt und meldete sich etwas verzögert über den Notruf 110 bei der Polizei. Eine daraufhin sofort eingeleitete Fahndung nach dem flüchtigen Täter verlief erfolglos, so die Polizei. Der Angestellte wurde ins Krankenhaus gebracht.

Mit Hochleistungslüftern haben Einsatzkräfte die mit Pfefferspray belastete Raumluft in der Spielhalle noch in der Nacht reinigen müssen.

Der Täter ist nach Angaben der Polizei etwa 1,70 Meter groß. Er war mit einer dunklen Jacke sowie dunkler Hose gekleidet und führte einen grünen Beutel mit. Auf dem Rücken trug er einen Rucksack. Über das Gesicht hatte er eine schwarze Maske gezogen.

Zeugen sollten sich unter Telefon 05551/70050 bei der Polizei melden. afu