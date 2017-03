Bußgeld spült 8,4 Mio. Euro in die Kreiskasse

Mehr als 165 000 Ordnungswidrigkeiten im Straßenverkehr und 8,4 Millionen Euro an Buß- und Verwarngeld. So lautet die Bilanz des Landkreises Göttingen für das Jahr 2016. Die Zahl der Geschwindigkeitsüberschreitungen sind um 20 000 gegenüber dem Vorjahr gestiegen.

Die Verkehrsüberwachung sei ein wesentlicher Baustein der Maßnahmen für mehr Sicherheit im Straßenverkehr, heißt es in einer Mitteilung am Donnerstag. Der Landkreis leiste damit seinen Beitrag zur Unfallprävention und zur Verringerung der Zahl von Verletzten im Straßenverkehr.

162 247 Tempoüberschreitungen wurden 2016 im Gebiet des neuen Landkreises festgestellt. 2015 waren es 142 287 – in den Altkreisen Osterode und Göttingen zusammen.

218 km/h in 100er-Zone

Rund ein Drittel (55 353) entfiel dabei auf die stationäre Anlage der Polizei an der Autobahn 7 am Laubacher Berg. Hier wurde auch die höchste Überschreitung gemessen: Ein Raser war mit Tempo 218 in der 100er-Zone unterwegs.

Auch die Anlage in der Auffahrt von der Autobahn 38 zur A 7 Richtung Süden registrierte 21 912 Verstöße. „Gerade diese Anlage ist ein Beispiel für gelungene Unfallprävention. Seit Inbetriebnahme am 28. Januar kam es an dem vormaligen Unfallschwerpunkt zu keinem Unfall mehr“, heißt es in der Mitteilung.

Die übrigen Fallzahlen verteilen sich auf die neun weiteren stationären sowie sieben mobilen/teilstationären Geschwindigkeitsmessanlagen. Neben der Geschwindigkeitsüberwachung findet an sechs Ampeln im Landkreis eine Rotlichtüberwachung statt. Hier wurden 3 276 Verstöße festgestellt.

Geld fließt in den Haushalt

Die knapp 8,4 Millionen Euro, die der Landkreis an Bußgeldern eingenommen hat, fließen in den allgemeinen Haushalt.

Der Landkreis ist für etwa 1 500 Kilometer Gemeindestraßen, 390 Kilometer Kreisstraßen, 342 Kilometer Landes- und 242 Kilometer Bundesstraßen zuständig. Hinzu kommen 48 Kilometer Bundesautobahn im Kreisgebiet.