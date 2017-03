Gymnasium in Seesen wird nach Chemieexperiment evakuiert

Chemieexperiment mit Folgen: Wegen einer unbekannten Gasgeruchentwicklung musste gestern Vormittag das Jacobson-Gymnasium evakuiert werden. Acht Personen, die die Dämpfe eingeatmet hatten, wurden leicht verletzt.

Es war 9.51 Uhr, als der Alarm für die Einsatzkräfte ertönte. Im Anschluss an ein Experiment im Chemieunterricht waren die Substanzen im dafür vorgesehenen Abflussbecken entleert worden. Dabei erfolgte allerdings eine Reaktion, bei der sich eine größere Menge an unbekannten Gasen bildete, hat die Pressegruppe der Kreisfeuerwehr als Hergang rekonstruiert. Die Gase breiteten sich in der gesamten Abflussleitung des Gebäudes aus. Weil im unteren Geschoss eine behindertengerechte Toilette in der Vergangenheit wohl wenig bis gar nicht benutzt wurde, konnte der Geruchsverschluss aufgrund fehlenden Wassers nicht mehr funktionieren – die ausgasenden Dämpfe konnten ungehindert den Weg ins Freie finden.

Acht Schüler, die sich in der unmittelbaren Nähe aufhielten, atmeten diese Dämpfe ein. Sie wurden vorsorglich auf die Kinderkrankenhäuser Hildesheim, Salzgitter und Göttingen gebracht. Die Feuerwehr belüftete das Gebäude intensiv. Zum Einsatz kam ein Hochleistungslüfter der Werkfeuerwehr Crown. Das DRK Seesen versorgte und betreute die rund 500 evakuierten Schüler im Bereich der Aula der Oberschule. Die Spür- und Messfeuerwehren des Landkreises konnten anschließend bei sechs Messungen keine Messwerte innerhalb des Gebäudes feststellen. Nach intensiven Belüftungsarbeiten und Spülungen der Abflussleitungen konnte der Einsatz um 11.45 Uhr für Feuerwehr und alle anderen Einsatzkräfte beendet werden. Die Schüler konnten wieder in ihre Klassenräume. Der Unterrichtsbetrieb konnte wieder normal aufgenommen werden.

Vor Ort waren Kräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst, Polizei und Baubetriebshof – insgesamt mehr als 70 Einsatzkräfte.