Goesys AG verstärkt den Vorstand

Peter Bruchmüller (44), Vorstand der Goesys AG, IT-Systemhaus in der Region Südniedersachsen, hat in Abstimmung mit dem Aufsichtsrat, Andreas Kuchenbuch in den Vorstand geholt. Bereits zum 1. März wurde der 50-jährige Dipl.-Ing. Vorstand der Goesys AG – darauf einigten sich beide Partner...