Westharztalsperren sind gut gefüllt

Wie die Harzwasserwerke Mittwoch mitteilten, ist die Trinkwasserversorgung durch die Talsperren gesichert. Für einen guten Füllstand, im Mittel von 61 Prozent, hatte das Hochwasserereignis am 22. und 23. Februar beigetragen, das für hohe Talsperrenzuflüsse sorgte. In dieser Zeit fielen laut Henry Bodnar, Sprecher der Harzwasserwerke, bis zu 100 Liter Wasser pro Quadratmeter.

„Die Regenmengen konnten aber vollständig gespeichert und somit Überschwemmungen in der Region verhindert werden“, so Bodnar. Insgesamt haben die Westharztalsperren mehr als 25 Millionen Kubikmeter Wasser zurückgehalten. Wegen neuer Schneefälle in den Hochlagen ist mit weiter steigenden Pegelständen zu rechnen.