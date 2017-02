44-Jähriger wird bei Brand schwer verletzt

Göttingen Am Dienstagmorgen brach in einer Wohnanlage in Göttingen ein Feuer aus. Der Mann erlitt schwere Verbrennungen.

Ein 44-Jähriger ist am Dienstagmorgen bei einem Brand in einem Apartment in der Groner Landstraße schwer verletzt worden. Der Mann erlitt schwere Verbrennungen und eine Rauchgasvergiftung.

Das Feuer brach im zehnten Stock einer Wohnanlage in einer Zweizimmerwohnung aus. Zwei Polizisten, die zuerst am Einsatzort eintrafen, gelang es, die Wohnungstür zu öffnen, heißt es in einer Mitteilung der Polizei. Anschließend hätten die Beamten versucht, die Flammen mit einem Schlauch aus einer Steigleitung zu bekämpfen. Der Mieter konnte dann von der hinzukommenden Feuerwehr aus dem Apartment geholt werden. Er wurde in eine Klinik gebracht. Die beiden Polizisten erlitten eine leichte Rauchgasvergiftung und konnten nach einer ärztlichen Versorgung das Krankenhaus verlassen.

Der Brandort wurde beschlagnahmt. Die Ermittlungen zur Ursache dauern an. Die Schadenshöhe steht noch nicht fest.