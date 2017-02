Razzia gegen rechten Freundeskreis

Göttingen Polizei und LKA durchsuchten Objekte in Göttingen und Thüringen. Sechs Personen stehen im Verdacht, eine bewaffnete Gruppen gebildet zu haben.

Die Polizei Göttingen hat am frühen Dienstagmorgen sechs Objekte in der Stadt Göttingen, im Bereich des Altkreises Göttingen und im benachbarten Thüringen durchsucht, deren Bewohner dem Umfeld des rechtsextremen Freundeskreises Thüringen/Niedersachsen zugeordnet werden.

Mehr als 100 Polizeikräfte seien im Einsatz gewesen, heißt es in einer gemeinsamen Mitteilung der Polizei und der Staatsanwaltschaft Göttingen.

„Die rechte Szene ist immer wieder aggressiv in Göttingen aufgetreten. Wir haben heute ein klares Signal gesetzt.“ Uwe Lührig, Polizeipräsident, zu den Durchsuchungen

Grund für die Razzia sei ein Ermittlungsverfahren der Staatsanwaltschaft Göttingen gegen sechs Personen, die im „Verdacht stehen, unter Inanspruchnahme von diversen Kommunikationsmitteln eine bewaffnete Gruppe gebildet zu haben“, heißt es weiter in der Mitteilung.

Bereitschaftspolizei dabei

Der Einsatz habe unter der Führung von Volker Warnecke, Leiter des Zentralen Kriminaldienstes in der Polizeiinspektion Göttingen, gestanden. Neben den Einsatzkräften der Polizeidirektion Göttingen seien die Bereitschaftspolizei Niedersachsen sowie das Landeskriminalamt Thüringen in die Durchsuchungen eingebunden gewesen.

Die Beamten hätten bei den Durchsuchungen umfassendes Beweismaterial sichergestellt, etwa diverse Schlag- und Stichwerkzeuge, darunter auch verbotene Gegenstände sowie eine Vielzahl von Datenträgern, wie Handys und Laptops. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

„Ich bedanke mich ganz ausdrücklich bei den eingesetzten Kräften für die konzeptionelle und professionelle Einsatzbewältigung unter Leitung von Kriminaldirektor Volker Warnecke“, sagte Polizeipräsident Uwe Lührig Dienstagvormittag zu den Durchsuchungen.

„Gesamte Szene im Blick“

„Die rechte Szene ist in der jüngsten Vergangenheit immer wieder aggressiv in Göttingen aufgetreten. Wir haben heute ein klares Signal gesetzt.“ Damit habe die Polizei gezeigt, dass sie die gesamte Szene in der Polizeidirektion Göttingen im Blick hat und auf keinem Auge blind sei.

„Wie schon in vielen anderen Sachverhalten war die Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Göttingen ausgezeichnet“, so Uwe Lührig abschließend. nza