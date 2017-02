CDU lehnt den Kreishaushalt für 2017 ab

Die CDU-Fraktion im Kreistag Göttingen trägt den von Landrat Bernhard Reuter (SPD) eingebrachten Haushalt des Landkreises Göttingen für das Jahr 2017 nicht mit. Das hat die CDU-Fraktion im Vorfeld der Sitzung des Finanzausschusses am Donnerstag, 16. Februar, einstimmig beschlossen. Daher werde die CDU den Haushaltsentwurf in der Kreistagssitzung am 22. Februar ablehnen, teilt die Partei mit. Die Union...