100 Göttinger demonstrieren gegen Rechts

Zwei Tage nach dem Großeinsatz der Polizei gegen die radikal-islamistische Szene in Göttingen (wir berichteten) hat der als äußerst rechts geltende „Freundeskreis Thüringen-Niedersachsen“ am Samstag in der Universitätsstadt demonstriert.

Eine „Mahnwache“ auf dem Bahnhofsvorplatz unter dem Titel „Gemeinsam für Deutschland“ zählte drei Teilnehmer, sagte eine Polizeisprecherin dem evangelischen Pressedienst (epd).

Demo für 1. April angekündigt

Etwa 100 Gegendemonstranten, überwiegend aus dem linken Spektrum, hätten gegen die Versammlung protestiert. Gewalttätige Ausschreitungen habe es nicht gegeben.

Zuvor hatte der „Freundeskreis“ bereits für den 1. April eine Demonstration durch Göttingen angekündigt, zu der auch andere rechtsextremistische Organisationen aufrufen.

In der Vergangenheit gab es bei Versammlungen des „Freundeskreises“ immer wieder Auseinandersetzungen zwischen Neonazis, linken Gegendemonstranten und der Polizei. epd