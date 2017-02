Kreismusikschule steht vor dem Kollaps

Die Kreismusikschule im neuen Landkreis Göttingen steckt zweieinhalb Jahre nach dem Zusammenschluss der beiden Einrichtungen aus den Altkreisen in großen finanziellen und organisatorischen Schwierigkeiten – so groß, dass sich der Landrat zu einem Rettungsversuch veranlasst sieht, den er am Montag im Kulturausschuss des Kreistages vorstellen wird. Ein Defizit in Höhe von knapp 800 000 Euro, ein...