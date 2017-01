57-Jähriger stirbt bei Feuer in Uslar

Uslar Die Einsatzkräfte fanden den Leichnam in der Brandwohnung. Der Mann befand sich zum Zeitpunkt des Brandes allein in der Wohnung.

Ein 57-Jähriger ist am Sonntagnachmittag bei einem Zimmerbrand in einem Zweifamilienhaus in Sohlingen bei Uslar ums Leben gekommen. Der Mann befand sich zum Zeitpunkt des Brandes allein in der Wohnung.

Gegen 13 Uhr wurden die Einsatzkräfte zu dem Schwelbrand im ersten Obergeschoss gerufen und löschten diesen. Im Haus fanden sie dann den Bewohner des Hauses leblos vor.

Die eingesetzten Rettungskräfte konnten nur noch den Tod des Mannes feststellen, dessen Leichnam von den Feuerwehrkräften aus der Wohnung geborgen wurde. Im ersten Obergeschoss wurde ein sehr hoher CO 2 -Wert gemessen. „Offensichtlich gerieten durch einen offenen Kaminofen der Teppichboden und Teile des Inventars in Brand“, vermutet die Feuerwehr.

Die Ermittlungen zum Brand und zur Todesursache dauern an. Hinweise auf Fremdeinwirkung liegen nicht vor. Der Gebäudeschaden beträgt etwa 5 000 Euro.