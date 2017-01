Polizei fahndet mit Bild nach flüchtigem Täter

Göttingen Nach dem Überfall auf eine Spielhalle in Göttingen lobt die Betreiberfirma 500 Euro Belohnung aus.

Im Zusammenhang mit dem Überfall auf eine Spielhalle in der Düsteren Straße am Vormittag des 23. Januar fahndet die Polizeiinspektion Göttingen jetzt mit Bildern aus der Überwachungskamera nach dem flüchtigen Täter. Bei der Tat erbeutete der Unbekannte einen geringen dreistelligen Geldbetrag (wir berichteten).

Hinweise aus der Bevölkerung sind seit Bekanntwerden des Überfalls nicht bei den Ermittlern des 2. Fachkommissariats eingegangen.

Der maskierte Räuber hatte die Spielhalle am besagten Vormittag gegen 11.05 Uhr betreten, eine 51 Jahre alte Angestellte mit einer Schusswaffe bedroht und so von ihr die Herausgabe des Geldes erzwungen. Mit der Beute lief der Räuber anschließend über die Düstere Straße in südliche Richtung davon.

Täterbeschreibung

Der Täter wird wie folgt beschrieben: Der Unbekannte soll etwa 170 bis 175 cm groß sowie etwa 20 bis 25 Jahre alt sein, bekleidet mit hellblauer Kapuzenjacke, dunkler Hose und dunklen Schuhen. Auf dem Rückentrug er einen Rucksack.

Für Hinweise, die zu einer Ergreifung des Täters führen, hat die Betreiberfirma FCL Automaten GmbH eine Belohnung in Höhe von 500 Euro ausgelobt.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Göttingen unter Telefon 0551/491-2115 entgegen. rtl