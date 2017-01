Erneut Überfall auf eine Göttinger Spielhalle

Die Spielhalle in der Düsteren Straße in Göttingen. Foto: Christina Hinzmann

Göttingen Am Tag zuvor war das Geschäft schon einmal Ziel eines bewaffneten Räubers geworden.

Nur einen Tag nach dem Überfall auf eine Spielhalle in der Düsteren Straße in Göttingen ist dieselbe Lokalität am Dienstagabend erneut Ziel eines bewaffneten Räubers geworden. Verletzt wurde niemand. Die Höhe des erbeuteten Bargeldbetrages ist noch unbekannt. Dies berichtet die Göttinger Polizei.

Ob es einen Zusammenhang zwischen den beiden Taten gibt, sei noch unklar. Nach vorliegenden Erkenntnissen betrat der etwa 170 bis 175 cm große, maskierte Unbekannte gegen 21.30 Uhr das Geschäft und bedrohte einen Angestellten sowie einen Kunden mit einer Schusswaffe. Mit dem erpressten Geld flüchtete der Täter die Düstere Straße entlang stadtauswärts. Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen verliefen ergebnislos. Der Mann ist etwa 25 bis 30 Jahre alt, bekleidet mit heller Jacke und dunkler Hose.