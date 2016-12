1,6 Millionen Euro für Handwerkskammer

Vier Bewilligungsbescheide in Höhe von rund drei Millionen Euro überreichte Niedersachsens Kultusministerin Frauke Heiligenstadt an die Handwerkskammern Hildesheim-Südniedersachsen und Hannover.

„Gut ausgebildete und qualifizierte Arbeitnehmer sind das Rückgrat eines starken Wirtschaftsstandorts Niedersachsen. Die berufliche Bildung leistet hierzu einen wichtigen Beitrag“, betonte Ministerin Heiligenstadt anlässlich der Übergabe an die Präsidenten der Handwerkskammern.

Mit den Mitteln werden einerseits geplante Modernisierungsmaßnahmen unterstützt. Andererseits sind in den Lehrgängen der überbetrieblichen Berufsausbildung die tatsächlichen Lehrkraftkosten in den vergangenen Jahren kontinuierlich gestiegen. „Die Landesregierung schließt sich einer Entscheidung des Bundeswirtschaftsministeriums an und erhöht die Lehrkraftkostenpauschale in der überbetrieblichen Berufsausbildung“, so Ministerin Heiligenstadt.

Die Ministerin überreichte drei Bewilligungsbescheide in Höhe von 1,6 Millionen Euro an den Präsidenten der Handwerkskammer Hildesheim-Südniedersachsen, Delfino Roman. Die Landesregierung unterstützt mit Landesmitteln in Höhe von rund einer Million Euro den Konzentrations- und Modernisierungsprozess des Berufsbildungszentrums der Handwerkskammer am Standort Kruppstraße in Hildesheim. Weitere rund 600 000 Euro erhält die Handwerkskammer Hildesheim-Südniedersachsen als Zuschussgewährung für die Lehrgänge der überbetrieblichen Berufsausbildung für das Jahr 2017.

Kammerpräsident Roman betonte: „Dies ist ein wichtiger Moment für die Ausbildungsleistung des südniedersächsischen Handwerks. Die Übergabe der Bewilligungsbescheide ist der Startschuss für einen bundesweit bislang einmaligen Modernisierungs- und Konzentrationsprozess. Dieser erlaubt es uns, auf die demografische Entwicklung zu reagieren.“

Ebenfalls übergab Heiligenstadt in Garbsen den Landesbescheid über die Zuschussgewährung in Höhe von rund 1,4 Millionen Euro an den Präsidenten der Handwerkskammer Hannover, Karl-Wilhelm Steinmann.