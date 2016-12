Stadt Göttingen verbietet Böllern in der Innenstadt

Göttingen Stadt reagiert mit Verbot auf gefährliche Situationen am Markt in vorangegangenen Silvesternächten.

Zum ersten Mal verbietet Göttingen in diesem Jahr in der Innenstadt Böller, Raketen und andere Feuerwerke der Kategorie 2. Das Verbot gilt für den Silvester- und Neujahrstag zur Jahreswende 2016/2017.

Nach der sogenannten Allgemeinverfügung durch Göttingens Oberbürgermeister Rolf-Georg Köhler (SPD) darf auch am 31. Dezember 2016 und am 1. Januar 2017 den ganzen Tag über innerhalb der Wallanlagen und auf dem Wall kein Feuerwerk der Kategorie 2 gezündet werden. An den anderen Tagen im Jahr ist das Böllern mit solchen Knallern und Raketen ohnehin verboten. Wer dennoch Feuerwerke zündet, begehe eine Ordnungswidrigkeit, die mit Bußgeld bestraft werden kann, so die Stadtverwaltung.

Durchsetzen will die Stadt das Böller-Verbot gemeinsam mit der Polizei. Bereits am frühen Silvesterabend würden „gemischte Streifenteams“ von Stadtordnungsdienst und Polizei in der Innenstadt unterwegs sein, die Situation beobachten und bei Verstößen reagieren, erklärte Verwaltungssprecher Detlef Johannson. Etwa zehn Teams seien vorgesehen. Verboten ist der Gebrauch von Feuerwerk, nicht der Besitz. Werde dagegen verstoßen, würden gegebenenfalls Verwarngelder festgesetzt, bar kassiert und auch Böller beschlagnahmt.

Mit dem kompletten Böllerverbot reagiert die Stadt auf Erfahren in zurückliegenden Silvesternächten. Ohrenbetäubendes Krachen, zischende Raketen und Dauerknallen hatten nicht nur die Silvesternacht 2015/16 am Gänseliesel in der Innenstadt geprägt. Immer wieder feuerten Feiernde ihre Raketen auch auf gegenüberstehende Menschengruppen und umstehende Gebäude ab.us