Sie ist 18 Jahre alt und hat zweimal Leukämie überlebt

Reitstunden, Führerschein, Popstars: Dinge, die ein junges Mädchen so interessieren. Hochdosis-Chemotherapie, Todesangst, Morphium-Halluzinationen: Celina Krechsky spricht über beide Themen. Sie ist 18 Jahre alt. Sie war todkrank, zweimal. Nur dank einer Stammzelltransplantation konnte sie dieses Jahr Weihnachten feiern.

„Letztes Weihnachten, das war kein Weihnachten“, sagt die Moringerin, die im September volljährig geworden ist. Dass sie diesen Geburtstag überhaupt erlebt hat, hat sie einem passenden Stammzell-Spender zu verdanken. Celina hatte als Kind im Alter von acht Jahren Leukämie. Ein Jahr lang ist sie mehr auf der Kinderkrebsstation der Universitätsmedizin Göttingen zu Hause als bei ihren Eltern. Die anstrengende Behandlung, auch mittels Chemotherapie, ist aber erfolgreich. Celina bleibt dort in der Nachsorge.

„Meine erste Reaktion war, dass ich damit nichts zu tun haben will. Dann stellt man fest, dass man daran sterben kann.“ Celina Krechsky über den Umgang mit der Diagnose

2015 erneut erkrankt

2015 werden ihre Blutwerte jedoch schlechter, so schlecht, dass sie wieder stationär in der Klinik aufgenommen wird. Nach etlichen Untersuchungen steht im Herbst die Diagnose: MDS, Myelodysplastisches Syndrom. Eine bösartige Erkrankung des Knochenmarks. „Meine erste Reaktion war, dass ich damit nichts zu tun haben will“, erinnert sich die Schülerin. „Dann stellt man fest, dass man daran sterben kann.“

Celina gibt nicht auf, sie packt an. Organisiert eine Typisierungsaktion. „Ich wollte etwas Gutes tun, nicht nur für mich, auch für alle anderen“, sagt sie. Sie spricht ihre Mitschüler an, geht in Schulklassen. „Hallo, ich bin Celina, ich habe MDS. Ich brauche eine Stammzellspende, sonst sterbe ich“. Mit dieser Ansprache hat sie Schüler, Lehrer und viele andere überzeugt, rund 1000 Menschen haben sich daraufhin typisieren lassen, darunter viele junge Leute.

„Nach der Aktion war ich richtig fertig“, sagt Celina. Im Januar dann ist ein Spender für sie gefunden – aber nicht aus ihrer eigenen Aktion. Freude und Angst. Was auf das Mädchen zukommt, weiß sie damals noch nicht, heute sagt sie: „Ich hätte mir das leichter vorgestellt.“

Zur Vorbereitung auf die Transplantation der Stammzellen bekommt sie sieben Tage lang eine Hochdosis-Chemo. „Die Ärzte haben mir ja alle Nebenwirkungen erklärt“, sagt sie. Dass sie sie alle treffen, hat sie nicht erwartet. „Das war extrem.“ Die zwei Schritte, die sie vom Bett zur Toilette gehen muss, schmerzen so, dass sie laut schreien muss.

Am ganzen Körper hat die junge Frau Verbrennungen, toxische Verbrennungen von dem Gift, das ihre Zellen zerstört. Sie bekommt Morphium gegen die Schmerzen, halluziniert, sieht Menschen an ihrem Bett, die es nicht gibt. Die lebensrettenden Stammzellen, ein paar hundert Milliliter Flüssigkeit, werden transplantiert.

Wenige Tage danach bessert sich ihr Zustand. Langsam aber sicher geht es bergauf. Die Zellen finden den Weg in Celinas Knochenmark, bilden ein neues Immunsystem. „Ostern konnte ich schon zu Hause feiern“, sagt sie. Und: „Ich musste ja erst wieder laufen lernen, meine Muskeln waren kaum mehr vorhanden.“

Körper stößt Zellen ab

Die Transplantation ist erfolgreich, dennoch zeigt ihr Körper eine Abstoßungsreaktion. Die kann jedes Organ betreffen, bei Celina ist es die Haut. Sie muss Cortison nehmen, nimmt dadurch zu. Dennoch geht es der Schülerin heute vergleichsweise gut. „Ich bin noch nicht voll belastbar“, sagt sie. Aber sie hat viele Pläne: Im nächsten Jahr beginnt sie ihr Freiwilliges soziales Jahr – in der Kinderorthopädie der UMG. Im März will sie in der Northeimer Stadthalle eine Spendengala für die Göttinger Knochenmark- und Stammzellspenderdatei KMSG organisieren, unter anderem mit dem Supertalent-Gewinner Marcel Kaupp. Mit dem Künstler verbindet sie viel – er ist der Angehörige eines Freundes, der 2007 ebenfalls auf der Kinderkrebsstation behandelt wurde. „Er ist damals gestorben“, sagt Celina. Auch deshalb ist ihr Engagement gegen den Krebs und für die Göttinger Stammzelldatei so groß. Für ihre Spendengala muss sie 7 000 Euro Startkapital zusammen bekommen, dafür sammelt sie jetzt Spenden. Aber: „Das wird schon.“

DIE SPENDERDATEI Die Knochenmark- und Stammzellspenderdatei (KMSG) gehört zur Universitätsmedizin Göttingen, Abteilung Transfusionsmedizin, Robert-Koch-Straße 40 in 37075 Göttingen Ansprechpartnerinnen sind Karin Slotty, Telefon 0551/3914389, und Dr. med. Beatrix Pollok-Kopp, Telefon 0551/399615. Die Knochenmarkspenderdatei nimmt Spenden entgegen. Wer die KMSG unterstützen möchte, kann auf folgendes Konto spenden: Universitätsmedizin Göttingen, Konto-Nr.: 448, Sparkasse Göttingen, BLZ: 260 500 01, IBAN: DE55 2605 0001 0000 0004 48, BIC: NOLADE21GOE, Verwendungszweck: KMSG-Spenden 1346270.