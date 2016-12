Geflügelpest ist hoch ansteckend

Sämtliches im Landkreis Göttingen gehaltenes Geflügel muss ab sofort in geschlossenen Ställen gehalten werden. Das gilt für Hühner, Truthühner, Perlhühner, Rebhühner, Fasane, Laufvögel, Wachteln, Enten, Gänse und Tauben.

Die entsprechende Verfügung des Fachbereichs Veterinärwesen und Verbraucherschutz für den Landkreis wird sofort vollzogen und tritt am Donnerstag, 29. Dezember, in Kraft. Das teilte jetzt die Kreisverwaltung mit. Grund für die Stallpflicht ist ein nachgewiesener Fall in einem Geflügelbestand in Northeim.

„In Deutschland ist der Erreger seit dem 8. November nachgewiesen.“ Kreisverwaltung über das Auftreten des Geflügelpest-Virus

Die Geflügelpest ist eine hochansteckende Viruserkrankung, die durch infizierte Wildvögel verbreitet wird, erklärt die Verwaltung. „In Deutschland ist der Erreger seit dem 8. November nachgewiesen“, berichtet die Kreisverwaltung. In mehreren Bundesländern, darunter auch in Niedersachsen, kam es seitdem zu Geflügelpestausbrüchen in Hausgeflügelbeständen. Der Landkreis Göttingen ist bislang nicht betroffen. Die Stallpflicht ist eine vorbeugende Schutzmaßnahme.

Grundsätzliche Meldepflicht

Die Haltung von Geflügel ist grundsätzlich der zuständigen Behörde zu melden, betont die Kreisverwaltung. Das gilt auch im Fall von hobbymäßiger Geflügelhaltung.

Ist die Meldung noch nicht erfolgt, ist dies unverzüglich nachzuholen. Im Landkreis Göttingen ist der Fachbereich Veterinärwesen und Verbraucherschutz für den Landkreis die zuständige Behörde.