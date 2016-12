Göttinger Polizei erhöht Sicherheits-Vorkehrungen

Trauerbeflaggung am Kreishaus in Göttingen.

„Obwohl es keine Hinweise auf eine konkrete Gefährdung für den Zuständigkeitsbereich der Polizeidirektion Göttingen gibt, sind die Dienststellen angewiesen, die Sicherheitsvorkehrungen mit Blick auf die Weihnachtsmärkte und andere Großveranstaltungen zu erhöhen“, sagte Polizeipräsident Uwe Lührig am Dienstag.

So würde die Polizei mit „sofortiger Wirkung die sichtbare Präsenz und die Streifentätigkeit der Polizei an neuralgischen Punkten sowie insbesondere im unmittelbaren Umfeld und direkt auf den Weihnachtsmärkten“ erhöhen.

Rund um die Weihnachtsmärkte werden zusätzliche Streifenwagenbesatzungen eingesetzt. Die Polizisten seien „lageangepasst mit entsprechender Schutzausstattung“ ausgerüstet.

Unterdessen haben die Verwaltungsspitzen der Stadt und des Landkreises Göttingen ihr Mitgefühl mit den Opfern ausgedrückt.

Umfassendes Maßnahmenbündel

„Wir werden die Lage weiter intensiv analysieren und mit einem umfassenden Maßnahmenbündel sowohl offen als auch verdeckt agieren. Dabei stimmen wir uns unmittelbar mit dem Landespolizeipräsidium und den benachbarten Polizeidirektionen ab“, sagte Polizeipräsident Uwe Lührig.

Am Dienstagmorgen haben Polizei und Stadtverwaltung das weitere Vorgehen besprochen. Inzwischen seien die Marktbeschicker des Göttinger Weihnachtsmarktes informiert worden, sagte Verwaltungssprecher Detlef Johannson: „Der Markt geht weiter, Dauer und Öffnungszeiten bleiben unverändert.“ Unterdessen haben Landrat Bernhard Reuter (SPD) und Göttingens Oberbürgermeister Rolf-Georg Köhler (SPD) auf den mutmaßlichen Terroranschlag reagiert. „Eine schreckliche Nachricht, meine Gedanken sind bei den Opfern und ihren Angehörigen“, sagte Reuter am Dienstagmorgen.

„Polizei und Staatsanwaltschaft klären die Hintergründe auf, mehr kann und will ich im Moment zu dem furchtbaren Ereignis selbst nicht sagen.“ Für das Leben in der Region seien Trauer und Solidarität mit den Menschen in Berlin im Moment die angemessene Reaktion. „Nicht Angst oder unbegründete Schuldzuweisung“, so Reuter. mib