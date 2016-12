Clausthal-Zellerfeld In der Nacht zu Dienstag haben Unbekannte den Weihnachtsbaum vom Rathausbalkon mitgehen lassen. „Zweige deuten darauf hin, dass der Baum in Richtung Osteröder Straße abtransportiert wurde“, so die Polizei. Zeugen, die einen „ungewöhnlichen Weihnachtsbaumtransport“ beobachtet haben, werden gebeten, sich zu melden.

Anmeldung Noch nicht bei der HarzKurier?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder