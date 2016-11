Sieben Brände halten Polizei und Feuerwehr in Atem

Göttingen Unbekannte zündeten in der Nacht Mülltonnen und Container in der Göttinger Innenstadt an.

In der Nacht von Montag auf Dienstag hielten sieben Mülltonnenbrände Polizei und Feuerwehr in Göttingen in Atem. Personen wurden nicht verletzt.

Wie die Polizei in Göttingen mitteilte, gerieten aus bislang ungeklärten Gründen unterschiedliche Mülleimer und Container an verschiedenen Orten im Stadtgebiet in Brand. Die Feuer entstanden an der Weender Straße, Groner Straße, Goethe-Allee, Nikolaistraße und Humboldtstraße. Die Feuerwehr löschte die Flammen. In einigen Fällen brannten die Abfallbehälter nahezu vollständig herunter.

In einem Innenhof in der Nikolaistraße kam es durch die Hitzeentwicklung eines brennenden Mülleimers zu einem Schaden an der Hausfassade.

Die Polizei geht davon aus, dass die Brände vorsätzlich gelegt wurden und hat Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung durch Feuer eingeleitet.

Sachdienliche Hinweise an die Polizei unter Telefon 0551/491-2115.