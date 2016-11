Arbeitsagentur bietet Telefonaktion für Frauen an

Die Arbeitsagentur Göttingen und ihre Netzwerkpartner in der Region bieten am Donnerstag, 17. November, eine Telefonaktion für Frauen an, die wieder in den Beruf zurückkehren wollen. Das Beratungsangebot richtet sich an Frauen, die ihren Beruf aufgrund von Kindererziehung oder Pflegezeiten...