Aleppos Kinder hoffen auf einen Goldjungen

Spielt Goslar zumindest eine Nebenrolle, wenn am 26. Februar in Los Angeles zum 89. Mal die heiß begehrten Oscars verliehen werden? In der Sparte Kurz-Dokumentarfilm hat es die Produktion „Watani – My Homeland“ über die syrische Familie Quasmo, die seit Ende April in der Welterbestadt beheimatet...