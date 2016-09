VHS: Staatsanwaltschaft ermittelt wegen Geheimnisverrats

In der Affäre um den abberufenen Geschäftsführer der Volkshochschule Göttingen-Osterode hat die VHS „Strafantrag gegen Unbekannt“ gestellt. Der Vorwurf: Verletzung der Geheimhaltungspflicht. Aus Sitzungen des Aufsichtsrates sollen mehrfach Interna an die Medien weiter gegeben worden sein.

„Wir wollen feststellen, welches Aufsichtsratsmitglied Interna aus Sitzungen weiter gegeben hat.“ Frank-Michael Laue, Sprecher der Staatsanwaltschaft, zu Ermittlungen

Der Rechtsanwalt der VHS-Gesellschaft, Alexander Schneehain, bestätigte am Dienstag den Strafantrag bei der Göttinger Staatsanwaltschaft im Namen der Volkshochschule Göttingen Osterode gGmbH – vertreten durch die Geschäftsführung und den Aufsichtsratsvorsitzenden. Sie hätten sich „zum Wohle der Gesellschaft“ zu diesem Schritt entschieden. In jüngster Vergangenheit seien regelmäßig – „trotz ausdrücklicher Belehrung“ zur Verschwiegenheitspflicht – Interna aus Aufsichtsratssitzungen an die Öffentlichkeit weiter gegeben worden. Dies könne sowohl dem Verfahren um den abberufenen Geschäftsführer als auch dem normalen Geschäftsbetrieb schaden.

Auch die Staatsanwaltschaft bestätigte die Anzeige. Nach Angaben ihres Sprechers Frank-Michael Laue hat sie ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. „Wir wollen feststellen, welches Aufsichtsratsmitglied Interna aus Sitzungen weiter gegeben hat“, so Laue.

Außergerichtliche Verhandlungen

Hintergrund sind außergerichtliche Verhandlungen zwischen der VHS und ihrem inzwischen abberufenen Geschäftsführer Thomas Eberwien sowie ein Ermittlungsverfahren gegen Eberwien wegen des Verdachts der Untreue. Er soll unter anderem private Urlaubsreisen über VHS-Konten abgerechnet haben.

Zu den Vorwürfen hatte der Aufsichtsrat der VHS in den vergangenen Wochen mehrfach getagt. Immer wieder waren anschließend Informationen aus den Sitzungen an die Öffentlichkeit gelangt – „zum Teil auch falsche“, so Schneehain. Auslöser des jetzigen Strafantrages war laut Schreiben des Anwaltes an die Staatsanwaltschaft offenbar ein Radiobericht über Inhalte einer Sitzung am Vorabend. Während der bis 19 Uhr andauernden Gespräche sei auch über eine Lohnfortzahlung für Eberwien diskutiert worden. Über Details dazu und entsprechende Stellungnahmen von „Beschäftigten“ der VHS sei dann um 6.30 Uhr am nächsten Morgen berichtet worden.

„Es stellt sich die Frage, wie diese Information an die Beschäftigten ging“, heißt es in der Begründung zum Strafantrag. Zumal sich dabei auch zeige, dass alle weitergegebenen Informationen „eine einvernehmliche Regelung stören sollen und als Lösung einzig die Durchsetzung der außerordentlichen fristlosen Kündigung zum Ziel hat“. Eine einvernehmliche Beendigung des Anstellungsvertrages aber sei das erklärte Ziel aktueller Gespräche zwischen der Gesellschaft und Eberwien.

Die VHS-Führung und ihre Anwälte gehen im schriftlich formulierten Strafantrag davon aus, dass nur Mitglieder des Aufsichtsrates die Interna weiter gegeben haben können. Schneehain bestätigt das so nicht – der Strafantrag sei „gegen Unbekannt“ gestellt worden. Während der jüngsten Sitzung des Aufsichtsrates waren zehn von 14 seiner Mitglieder anwesend. Die Antragsteller listen die zehn Namen auf, dazu zwei Vertreter der Geschäftsführung.

Bereits vor zwei Wochen kursierende Behauptungen, die Staatsanwaltschaft ermittle gegen den Aufsichtsrats-Vize Tom Wedrins wegen Verletzung der Geheimhaltungspflicht, haben sich nicht bestätigt. Der Aufsichtsratsvorsitzende der VHS und Dezernent des Landkreises Göttingen, Marcel Riethig, wollte sich nicht zu dem jetzigen Strafantrag äußern. Er verwies auf die Anwälte.