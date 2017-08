Tunis Das Rückkehrerprogramm, mit dem Asylbewerbern ohne Bleibeperspektive in Deutschland Anreize zur freiwilligen Rückkehr in ihre Heimatländer gegeben werden sollen, läuft nur schleppend.

Rückkehrerprogramm für Migranten läuft nur schleppend an

Das Anfang des Jahres von der Bundesregierung gestartete Rückkehrerprogramm, mit dem Asylbewerbern ohne Bleibeperspektive in Deutschland Anreize zur freiwilligen Rückkehr in ihre Heimatländer gegeben werden sollen, läuft nur schleppend an.

Erst vier der elf geplanten Beratungszentren im Balkan und in Afrika haben ihren Dienst aufgenommen, wie das Bundesentwicklungsministerium (BMZ) auf dpa-Anfrage mitteilte. Neu eröffnet wurde dabei lediglich ein Beratungszentrum in Tunesien.

Bis Ende Juni seien in Tunesien 330 Menschen beraten worden. Entwicklungsminister Gerd Müller (CSU) sagte bei der Eröffnung des Zentrums im März, dass bis Jahresende 2000 Menschen beraten werden sollten. In den kommenden Monaten sollen auch ähnliche Zentren in Marokko, Nigeria, Ghana und Senegal eröffnen.

Die Linke im Bundestag kritisierte die Zentren als "PR-Initiative". "Wie man damit der hohen Jugendarbeitslosigkeit, die viele zur Flucht zwingt, entgegenwirken will, ist für mich nicht nachvollziehbar", sagte die entwicklungspolitische Sprecherin der Linken, Heike Hänsel.

Der Haushaltsausschuss des Bundestages hatte im vergangenen Jahr 150 Millionen Euro für das Programm zur Verfügung gestellt.