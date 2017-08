„Digitalisierung ist nicht das Ende der Arbeit“

In der Wirtschaft greifen Digitalisierung und Automatisierung immer weiter um sich. Viele Arbeitnehmer beunruhigt das. Bundesarbeitsministerin Andrea Nahles (SPD) hat einen Firmenbesuch am Donnerstag in Braunschweig dazu genutzt, um zu betonen: „Die Arbeit verändert sich, aber das ist nicht das...