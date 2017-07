Hochwasser – Kreis Goslar ruft Katastrophenalarm aus

Goslar. Starkregen und Hochwasser haben Ortschaften und Straßen im Landkreis Goslar geflutet und halten Tausende von Helfern in Atem. Es sind unglaubliche Szenen, die sich gestern dort abspielten. In Goslar trat die Abzucht über die Ufer und setzte große Teile der Altstadt unter Wasser. Das hat es am Harz seit Jahrzehnten nicht gegeben. Gestern Mittag rief die Kreisverwaltung den Katastrophenalarm aus....