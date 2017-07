Fünfeinhalb Jahre Haft für Salafistenprediger

Der Salafistenprediger Sven Lau muss für fünfeinhalb Jahre ins Gefängnis. Das Oberlandesgericht Düsseldorf verurteilte den 36-Jährigen am Mittwoch wegen Unterstützung einer ausländischen terroristischen Vereinigung. Der Vorsitzende Richter des Fünften Strafsenats, Frank Schreiber, erläuterte am Mittwoch in seiner Urteilsbegründung, der zum Islam konvertierte Lau habe sich der Unterstützung der islamistischen Terrormiliz Jamwa schuldig...