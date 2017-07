Wolfsburger Betrüger ergaunerte Geld von Freunden und Bekannten

Wolfsburg Ein Wolfsburger (35) wurde vom Amtsgericht wegen gewerbsmäßigen Betruges in drei Fällen zu einem Jahr Haft auf Bewährung verurteilt. Seit mehreren Jahren leiht er sich von Freunden und Bekannten Geld, ohne dies zurückzuzahlen. Bereits einmal landete er deshalb in der Privatinsolvenz. So soll er...