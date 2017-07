Gewalttäterin vor Gericht

Vorsfelde Die Polizei rückte an, weil eine 19-Jährige Sorge um ihre Mutter hatte. Deren Verletzung war nicht so schwerwiegend. Als die Beamten wieder fahren wollten, verlor die Tochter die Nerven: Sie beleidigte und attackierte die Beamten. Die Nacht Mitte April endete für sie in der Gewahrsamzelle der...