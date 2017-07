Auftakt für Demo-Marathon gegen G20-Politik

Der Protestmarathon in Hamburg gegen die G20-Politik beginnt. Foto: dpa

Hamburg Mit der ersten Großdemonstration starten die Gegner der G20-Politik heute in Hamburg in einen Protestmarathon zum dortigen Treffen der führenden Staats- und Regierungschefs.

Zu dem "familienfreundlichen Protesttag" unter dem Motto "Protestwelle" erwarten die Organisatoren nach eigenen Angaben Zehntausende Teilnehmer. Der Marsch führt am Mittag vom Rathausmarkt durch die Innenstadt und wieder zurück. Parallel dazu sollen sich rund 200 Kanus, Boote und Flöße auf der Binnenalster beteiligen.

Dem Veranstalterbündnis gehören Umwelt-, Landwirtschafts- und Verbraucherschutzorganisationen, Gewerkschaften, Bürgerrechts- und kirchliche Organisationen an, darunter Greenpeace, BUND, DGB Nord und der Verein Mehr Demokratie. Ihnen gemein ist, dass sie nicht gegen das Treffen der G20 am 7. und 8. Juli an sich sind, wohl aber gegen deren Politik. Insgesamt sind bis zum Abschluss des Gipfels rund 30 Demonstrationen angekündigt.