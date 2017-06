Gabriel trifft katarischen Außenminister Al-Thani in Wolfenbüttel

Bundesaußenminister Sigmar Gabriel (SPD) trifft sich am Freitag in Wolfenbüttel mit seinem katarischen Amtskollegen Scheich Mohammed Al-Thani. Im Mittelpunkt des Gesprächs in der Herzog August Bibliothek sollen nach Angaben des Auswärtigen Amtes aktuelle regionale und internationale Fragen sowie die bilateralen Beziehungen stehen.

Seit Anfang der Woche schwillt am Golf die schwerste diplomatische Krise seit Jahren. Saudi-Arabien und mehrere arabische Staaten isolieren Katar. Die Länder werfen dem Emirat die Unterstützung von Terrororganisationen wie dem Islamischen Staat (IS) vor. Zudem stoßen sie sich an den Beziehungen Katars zum Iran. Die Bundesregierung hält die harten Maßnahmen nicht für zielführend und rief am Mittwoch zum Dialog und Abbau der diplomatischen Spannungen auf. dpa