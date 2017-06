176 Straftaten: Mammut-Anklage gegen 22-Jährigen aus Salzgitter

Eine enorme Vielzahl an Straftaten wird einem gerade mal 22-jährigen Mann aus Salzgitter zur Last gelegt. 50 Seiten umfasst die Anklageschrift. Die Staatsanwaltschaft Braunschweig führt 176 Taten an. Es geht um den gewerbsmäßigen Handel mit Rauschgift in 86 Fällen, die 87-fache Abgabe von...