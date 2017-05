Eintracht-Spieler allesamt fit – Hoffen auf Sensation in Wolfsburg

Es geht um die Fußball-Vorherrschaft in der Region. Eintracht Braunschweig gegen den VfL Wolfsburg in der Relegation. Nur einer von beiden kann in der nächsten Saison in der Fußball-Bundesliga spielen. Und vor dem Hinspiel am Donnerstag in Wolfsburg scheinen die Rollen klar verteilt. Auf der einen...