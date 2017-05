CDU, FDP und Grüne entscheiden über Nord-Koalitionsgespräche

Kiel/Neumünster CDU, FDP und Grüne entscheiden in Schleswig-Holstein über die Aufnahme gemeinsamer Koalitionsverhandlungen für eine neue Landesregierung. Die Zustimmung der Landesvorstände von CDU und FDP gilt als sicher.

Dagegen herrscht große Spannung bei den Grünen. Denn entscheiden wird ein Grünen-Parteitag am Dienstagabend in Neumünster. Das sogenannte "Jamaika"-Bündnis der drei Parteien ist die einzige verbliebene Option. Denn die SPD als Wahlverlierer hat sich gegen eine große Koalition ausgesprochen, die FDP lehnt ein "Ampel"-Bündnis mit SPD und Grünen ab, und der Wählerverband SSW will in keiner Regierung mehr mitmachen.

Die bisherige Koalition von SPD, Grünen und SSW hatte bei der Landtagswahl am 7. Mai ihre Mehrheit verloren. Wahlsieger ist die CDU.