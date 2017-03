Gauck wird mit Großem Zapfenstreich verabschiedet

Bundespräsident Joachim Gauck und seine Lebensgefährtin Daniela Schadt vor dem Schloss Bellevue in Berlin. Foto: dpa

Berlin Mit einem Großen Zapfenstreich im Park von Schloss Bellevue wird Bundespräsident Joachim Gauck nach fünf Jahren aus dem Amt verabschiedet.

Bei der militärischen Zeremonie am Abend werden unter anderen Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen, Bundesinnenminister Thomas de Maizière und Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller dabei sein. Insgesamt sind etwa 600 Gäste geladen.

Kanzlerin Angela Merkel fehlt, weil sie in Washington US-Präsident Donald Trump besucht. Gauck (77) scheidet offiziell am Samstag aus dem Amt. Am Sonntag übernimmt sein Nachfolger Frank-Walter Steinmeier die Geschäfte des Staatsoberhaupts.

Zum Zapfenstreich hat Gauck, wie es Tradition ist, das Musikprogramm ausgewählt. Unter anderem wird zu seinen Ehren der DDR-Hit "Über sieben Brücken musst du gehen" der Band Karat gespielt. Außerdem hat sich der frühere DDR-Pastor das Volkslied "Freiheit, die ich meine" und das Kirchenlied "Eine feste Burg ist unser Gott" ausgesucht.