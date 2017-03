Breymaier führt Südwest-SPD im Bundestagswahlkampf

Schwäbisch Gmünd Die baden-württembergische SPD zieht mit Leni Breymaier an der Spitze in den Bundestagswahlkampf. Der Parteitag in Schwäbisch Gmünd wählte die Landesvorsitzende am Samstag mit einer Zustimmung von fast 94 Prozent auf den ersten Platz der Kandidatenliste.

Die SPD ist in Baden-Württemberg in der Opposition. Kanzlerkandidat Martin Schulz bekräftigte in seiner Rede in Schwäbisch Gmünd, dass er im Fall seiner Wahl zum Bundeskanzler für mehr Gerechtigkeit in der Gesellschaft kämpfen werde. "Wer in das Kanzleramt der Bundesrepublik Deutschland einzieht, der muss ein Gefühl für die Alltagsprobleme der Menschen haben", sagte Schulz.