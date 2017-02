Neuer Reisepass soll fälschungssicher sein

Ab 1. März wird ein neuer Pass eingeführt. Jede Seite aus Sicherheitspapier ist anders, den Clou erkennt man unter UV-Licht: Klappt man das Dokument in der Mitte auf, zeigt sich ein Bild vom Brandenburger Tor. „Sieht supercool aus“, sagte Innenminister Thomas de Maizière (CDU) am Donnerstag. Über das Motiv hat er selbst entschieden, ebenso über die Farben. Schwarz-Rot-Gold, was sonst? Das Kernelement ist...