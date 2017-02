Heiko Maas will feste Regeln für das Gehalt von Managern

Bis vor wenigen Tagen war der Name Christine Hohmann-Denhardt in der Öffentlichkeit weitgehend unbekannt. Dass sich die Juristin dann quasi über Nacht in den Schlagzeilen wiederfand, lag daran, dass die 66-Jährige auf spektakuläre Weise aus dem Vorstand des VW-Konzerns ausgeschieden war. Nach wenig mehr als einem Jahr, in dem Hohmann-Denhardt in Wolfsburg für das Ressort „Integrität und Recht“ verantwortlich war, trennten sich beide...